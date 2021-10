Hátborzongató: amerikai tábornokok írták az amerikai háborús propagandafilmeket

Afganisztán húsz éves amerikai megszállása véget ért, és a hadsereg sietős visszavonulót fújt. A NATO által felállított afgán bábkormány kevesebb mint két hetet bírt ki támogatás nélkül, és Ashraf Ghani elnök az Egyesült Arab Emírségekbe menekült, állítólag mintegy 169 millió dollárnyi készpénzzel.

Ha a megszállás ennyire népszerűtlen és gyenge volt, hogyan tudott ilyen sokáig kitartani? Az Afghanistan Papers – a The Washington Postnak kiszivárgott katonai dokumentumok – felfedték, hogy magas rangú kormányzati tisztviselők tudták, hogy a háború megnyerhetetlen, de nyíltan hazudtak a nyilvánosságnak arról, hogyan is zajlik, miközben a nem kormányzati szervezetek és a katonai vállalkozók milliárdokat kerestek rajta.

Tom Secker újságíró az információszabadságról szóló törvényre hivatkozva megszerezte és a MintPress-nek átadta azokat a dokumentumokat, amelyek rávilágítottak, hogy

Hollywood is jelentős szerepet játszott, tudatosan együttműködve a Pentagonnal, hogy háborúpárti propagandát készítsen Afganisztánról,

és ezzel végső soron segítsen mesterségesen felerősíteni a közvéleményt a megnyerhetetlen hadjárat megnyerhetőségéről. Ez azt jelentette, hogy a Pentagon közvetlen szerkesztői ellenőrzést gyakorolt a forgatókönyvek felett, és még a háborúellenes tartalmakat vagy a hadsereget negatív színben feltüntető jeleneteket is eltávolította. Cserébe a hadsereg felajánlotta emberi erőforrásait, bázisait forgatási helyszínekként, és a filmekben felhasználható high-tech járművek széles választékát.

Tom Fowdy Kína és Észak-Korea szakértő mutatott rá egy tweetben, hogy a CNN „propagandafilmnek” nevezi a kínai Csangdzsin-tó csatája című koreai háborús filmet. „Vajon elképzelhető, hogy az amerikaiak ugyanezt mondják bármelyik, az elmúlt száz év amerikai hadviselését dicsőítő filmre?” – teszi fel a kérdést a szakértő, rámutatva a kettős mércére az USA részéről.

CNN calls China's Korean War film "The Battle of Lake Changjin" a "Propaganda movie" would they say that about any single film glorifying American warfare and exceptionalism over the past century? If that's the definition, then what does that make Marvel?https://t.co/d70aZBQTyQ