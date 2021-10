„A fehér gyerekeknek nem kell rosszul érezniük magukat azért, mert fehérek” – a balos fajelmélet miatt akadt ki a volt amerikai külügyminiszter

Condoleezza Rice, az USA volt külügyminisztere kritikát fogalmazott meg a fajelmélet támogatóival szemben. Véleménye szerint rossz irányba tart a diskurzus.

A kritikai fajelméletben nem hívő szülőket Biden megbüntetné

A Biden-kormány meg akarja büntetni azokat a szülőket, akik ellenzik a Critical Race Theory (kritikai fajelmélet) tanítását az iskolákban. Condoleezza Rice – aki jelenleg a Hoover Institution igazgatója – a The View című műsorban fejtette ki a véleményét erről: „Hadd legyek teljesen világos. Én a szegregált Birminghamben, Alabamában nőttem fel. Nem mehettem moziba, vagy étterembe a szüleimmel. Szegregált iskolákba jártam, amíg Denverbe nem költöztünk.

A szüleim soha nem gondolták volna, hogy egy előítéletek nélküli világban fogok felnőni,

de azt is mondták nekem: »Ez valaki más problémája, nem a tiéd. Túl fogsz lépni rajta, és az leszel, ami csak lenni akarsz.« Szerintem ezt az üzenetet kellene közvetítenünk a gyerekek felé” – idézi Rice-t a Summit News.

Fehér, tehát bűnös

„Azért aggódom a faji hovatartozás tanításával kapcsolatban, mert a fehér emberek bűnösnek érezhetik magukat a múltban történt események miatt, vagy a feketék érzik majd úgy, hogy a faji hovatartozásuk miatt elvesztették a hatalmukat” – vélekedett Rice, majd folytatta: „Szeretném, hogy a fekete gyerekek megerősödjenek és tudják, hogy gyönyörűek a feketeségükben.

A fehér gyerekeknek viszont nem kell rosszul érezniük magukat azért, mert fehérek.

Tehát a diskurzus valahogy rossz irányba ment el.”

A The View műsor ezen adásának részlete a Twitteren is megtekinthető:

A Summit News rámutat, hogy

a kritikusok szemében Rice rabszolgapárti és rasszista, nem tekinthető valódi színes bőrű embernek.

Sokan kritizálták Rice állásfoglalását, néhányan Twitteren is hangot adtak véleményüknek:

How can black children feel beautiful in their Blackness if we can't speak the truth about our shared experience because we risk even the chance of a white child feeling shame or guilt. Youre in affect stating that white children are better than black children. Ms Rice? — Kaseem Abdullah (@DCIKaseem) October 21, 2021

„Hogyan érezhetnék magukat szépnek a fekete gyerekek, ha nem beszélhetünk a valódi, közös tapasztalatainkról, mivel ezzel szégyenérzetet vagy bűntudatot keltenénk a fehér gyerekekben?

Tulajdonképpen azt állítod, hogy a fehér gyerekek jobbak a feketéknél.”

– szólt a kritika. Egy másik ellenző szerint: „CR b*romságokat beszél. Azt persze taníthatják, hogy milyen »nagyszerűek« voltak a rabszolgatartó erőszaktevők és a gyilkosok anélkül, hogy a teljes történetet tanítanák.

Ha valaki azért érzi rosszul magát, mert megtudta a teljes igazságot, az az ő saját hibája.”

CR is talking bull. But they can teach how great the slave holding rapists and murderes were without teaching the full story. If someone feels bad for learning the truth, that's on them. — Muata Kamdibe (@Timothy04859721) October 21, 2021

