Úgy lesz etikus a csoki, ha nincs benne csoki: meglepő alapanyagok a jövő édességében

A fenntarthatóságot és a társadalmi igazságtalanság megszüntetését célozza az amerikai Voyage Foods, mely a következő hónapokban piacra dobja molekuláris szinten újraalkotott élelmiszereit. Meglepő összetevőket találhatunk majd az újfajta csokoládé, kávé és mogyoróvaj csomagolásán. A Food Dive oldalán bemutatott újdonságok esetében az ízélmény állítólag garantált, a fogyasztásuk pedig egészségesebb és etikusabb, mint hagyományos társaik esetében.

A bársonyos csokoládé, és ami mögötte van

Sokféleképpen megfogalmazhatjuk, hogy mi is a csokoládé. A fogyókúrázók számára bűnös élvezet, aki szomorú, annak tömény boldogsághormon. Vitathatatlan, hogy a csokoládé világszerte hatalmas népszerűségnek örvend, szinte mindenki, aki megkóstolja a rajongójává válik. Az érzelmektől eltávolodva, szakszerűen is leírhatjuk a csokoládét fermentált, pörkölt és emulgeált kakaóbabok keverékeként is, édesítőszerekkel és tejtermékekkel dúsítva. De a csábító édesség egy olyan iparág terméke is, ahol súlyos problémákat okoz a gyermekmunka és a munkások kizsákmányolása. Ráadásul a globális felmelegedés miatt a világ kakaótermelő területein a következő évtizedekben várhatóan túl meleg lesz ahhoz, hogy a kakaófák továbbra is termőképesek legyenek.

Egy élelmiszer-kutató, akinek remek üzleti érzéke is van

Adam Maxwell egy olyan vállalkozó és élelmiszerkutató, aki minden fontos szempontot figyelembe vesz, amikor a csokoládéról van szó. Kutatóként számára ez az édesség elsősorban zsír, cukor, polifenol és fehérje molekulák, illetve rostok gyűjteménye. Az Endless West molekuláris szeszes italokat gyártó cég korábbi kutatás-fejlesztési vezetőjeként Maxwell az élelmiszer-tudományt és a kémiát használta fel az alkohol tartalmú italok molekuláris összetevőinek meghatározásához. Ugyanezt a módszert alkalmazta most a csokoládé esetében.

Maxwell új cége, a Voyage Foods a csokoládé mellett a kávé és a mogyoróvaj elemi összetevőit is meghatározta. Idén szeptember elején pedig a több éves kutatómunka eredményeit a nyilvánosság elé tárta, és novemberre tervezi piacra bocsátani új termékeit. A tulajdonos szerint a Voyage a saját termékek forgalmazásán túl, az összetevők beszállítójává is válhat a nagy gyártók számára, derül ki a fooddive.com cikkéből.

(fotó: Voyage Foods)

Molekulákból építik újra a termékeket

A Food Dive-nak Maxwell elmondta, hogy

a Voyage Foods egy élelmiszer-technológiai vállalat, mely az összetevők meghatározását egy különleges módon végzi.

Megpróbálták leválasztani az élelmiszert az alapanyagokról. Ezzel létre tudták hozni a kakaómentes csokoládét, a mogyorómentes mogyoróvajat és a kávémentes kávét. Ezt ráadásul olyan módon sikerült elérni, hogy a végeredmény egészségesebb és kevésbé kockázatos az emberi fogyasztás szempontjából, mint az eredeti termék.

A cég kémiai módszereket használ az élelmiszerek új változatának előállítására. A vállalat szakemberei leástak egészen a legalapvetőbb molekulák szintjére, hogy képesek legyen újra alkotni a kávé, a csokoládé és a mogyoróvaj létfontosságú részeit. A meghatározott molekulákat megkeresték más élelmiszerforrásokban, és ezeket kombinálták össze úgy, hogy olyan készterméket állítsanak elő, mely ugyanazt a fogyasztói élményt képes nyújtani, mint az eredeti összetevőkből készített termék.

A fenntartható élelmiszer előállítás a cél

Annak érdekében, hogy az újfajta termelés fenntartható legyen, a Voyage Foods jelenleg az olcsóbb alapanyagnak számító növényekben, illetve az élelmiszer-feldolgozásból származó hulladékban keresi ezeket a molekulákat. Bár elsőre ijesztően hangzik, hogy a szemétből fognak élelmiszert előállítani, ám Maxwell szerint, mivel molekuláris szintű összetevőkről van szó, nem lényeges, hogy mi a kiinduló alapanyag. Szerinte sokkal fontosabb, hogy viszonylag megfizethető áron tudjanak előállítani mindenki számára elérhető élelmiszereket.

Nem a kakaóbab adja a csokoládé ízét

A Voyage Foods tulajdonosa azt is elárulta a Food Dive-nak, hogy a kakaóbab íze valójában egyáltalán nem emlékeztet a csokoládé ízére. Az édesség textúrája és íze mind az erjesztés, pörkölés és más feldolgozási folyamatok eredménye. Maxwell azt is hozzátette, hogy

bár a folyamat csúcstechnológiának tűnhet, termékeik összetevőinek listája hozzáférhető lesz, mégpedig érthető nyelven, titokzatos kémiai megnevezések nélkül.

Persze első ránézésre az avatatlan szem számára kissé furcsának tűnhetnek az összetevők a termékhez képest. Például a csokoládé alapanyagai között megtalálható a szőlőmag, a napraforgómagliszt, a cukor, a sheavaj, a só és különböző természetes aromák.

A különleges eljárás és az egyedi folyamat viszont azt jelenti, hogy a Voyage Foods-nak saját, erre a célra kialakított gyártóüzemekre van szüksége, melyből az első jelenleg Kaliforniában épül meg. Az innovatív technológia ellenére a gyártóüzem külleme egyáltalán nem rendhagyó, éppen úgy néz ki, mint bármely másik csokoládé vagy mogyoróvaj készítő üzem. A gyártásban használt berendezések is ugyanolyanok, mint a máshol általánosan alkalmazott gépek, és az alkalmazottaknak sem lesz szüksége mély élelmiszer-tudományi ismeretekre.

Jól megfontolt stratégia eredménye a kezdő termékkínálat

Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy miért éppen ezzel a három fajta élelmiszerrel foglalkozik a Voyage Foods. Maxwell úgy indokolta a választást a Food Dive szerzőjének, hogy a csokoládégyártás számos társadalmi és környezeti problémát vet fel, és ezért ideális fókuszpont volt a vállalat számára. A kávé termesztését és forgalmazását szintén hasonló jellegű nehézségek jellemzik. Egyrészt olyan régiókban termesztik, amelyeket különösen fenyeget a globális felmelegedés, másrészt az ellátási lánc problémái és a nyersanyagárak komolyan veszélyeztetik a kávéellátás stabilitását, miközben az élénkítő ital népszerűsége folyamatosan növekszik.

Maxwell célja ezzel a vállalkozással, hogy úgy biztosítson továbbra is megfizethető csokoládét vagy kávét az emberek számára, hogy közben segítséget nyújt néhány legveszélyeztetettebb növényfaj megőrzésében. Az élelmiszer-kutató tulajdonos egy korábbi cége, az Endless West megalapítását egy olyan bor létezése inspirálta, amely a Napa-völgyben terem, és amit túl értékesnek tartanak ahhoz, hogy el is fogyasszák. Maxwell most úgy véli, a Voyage Foods képes lehet a bor molekuláris újra alkotására is, csak meg kell találniuk a különleges bor jellegzetes ízét helyettesítő alapanyagokat. Ezzel ráadásul akkor is megőrizhetnék a borkülönlegesség által nyújtott élményt, ha a termőterület a klímaváltozás hatására alkalmatlanná válik az adott szőlőfajta termesztésére.

Ugyan a mogyoróvajhoz kevés fenntarthatósági vagy társadalmi probléma kapcsolódik, de a súlyos mogyoróallergia terjedése miatt az amerikai iskolai menzákon és a közétkeztetésben az egyik leginkább tiltott élelmiszer. A Food Allergy Research & Education szerint

az Egyesült Államokban körülbelül 6,1 millió ember szenved mogyoróallergiában.

Emiatt nyilván az ő családtagjaik, osztálytársaik és kollégáik is kerülik a mogyoró tartalmú termékek vásárlását, hogy ezzel óvják allergiában szenvedő szerettük egészségét. Mivel azonban a Voyage mogyoróvaj nem valódi földimogyoróból készül, viszont ugyanúgy néz ki és ugyanolyan az íze, mint az eredetinek, bárki számára kockázatok nélkül fogyasztható.

(fotó: Voyage Foods)

Semmi boszorkányság, nyilvánosak lesznek a rendhagyó összetevők

Az eddigi előkészítő munka egy nagyon hosszú folyamat volt Maxwell szerint, hiszen a molekuláris összetevők meghatározásán és az új lehetséges alapanyagok felkutatásán túl szükség volt a szabadalmak bejegyzésére, a gyártóüzem kiépítésére és a termékek piaci bevezetésének megtervezésére. A vállalat jelenleg a csomagolások tervezésén dolgozik, melyek a vizuális élményen kívül mindenképp mutatni fogják a fogyasztók számára érthető módon a termékek különleges összetevőit és gyártási technológiáját. A Voyage Foods különös gondot fordít a mogyoróvaj csomagolásán közvetített üzenetre, hiszen hangsúlyozni szeretnék, hogy maximálisan biztonságos a termék a súlyos allergiában szenvedők számára is.

Jövőre érkezik majd csak a molekuláris csokoládé

A tervek szerint a mogyoróvaj lesz az első termék, amelyet piacra dobnak, de kezdetben csak bizonyos kiválasztott kiskereskedőknél és vendéglátóhelyeken lesz elérhető az újdonság, majd novemberben közvetlenül a fogyasztók számára is elérhetővé teszik azt. A kakaóbab nélküli csokoládé várhatóan 2022 első negyedévében kerül a piacra, hasonlóan a kávéhoz, amelyet kész ital formájában, vagy folyékony koncentrátumként árusítanak majd.

Mindeközben Maxwell arra számít, hogy a közeljövőben megkezdődhetnek a tárgyalások a Voyage összetevőinek felhasználásában érdekelt vállalatokkal. A szabadalmi jogok bejegyzéséig ugyanis teljes titoktartás övezte az innovációt, így nem volt lehetőség előzetes tárgyalásokra. Különösen, mivel más cégek is dolgoznak már hasonló projektek megvalósításán.

Hamarosan számíthatunk a termékkínálat bővülésére

A tulajdonos azt is elárulta, hogy a cég tovább fog dolgozni más élelemiszerek újrateremtésén. Bár Maxwell a tervekkel kapcsolatban nem volt hajlandó konkrétumokat elárulni, de annyit elmondott, hogy

a további termékeket az éghajlatra és az egészségre gyakorolt hatásuk, illetve a hozzáférhetőségük alapján fogják kiválasztani.

A Food Dive írásából az is kiderül, hogy a termékek kutatás-fejlesztésére fordított idő folyamatosan és jelentősen csökken. Míg a csokoládétermék kifejlesztése körülbelül három évig tartott, addig a kávé és a mogyoróvaj esetében kevesebb, mint egy évre volt csak szükség. Maxwell szerint a csokoládé, mivel az első termék volt, rengeteg tapasztalatot adott a cég szakembereinek, amit a további termékeknél is tudnak hasznosítani. Most már csak az a kérdés, hogyan fogadják az újdonságokat a fogyasztók és mennyire idegenkednek majd a kakaó nélküli csokoládétól, írja a fooddive.com cikke.

(fotó: Unsplash/Daniel Fazio)