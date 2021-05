Orbán rezsicsökkentése bevált: a lakosság össztartozása több mint felére csökkent

A rezsicsökkentés óta 54 százalékkal csökkent a hátralékos fogyasztók száma, a lakosság össztartozása 59 százalékkal, a nem lakossági össztartozás pedig 62 százalékkal lett kevesebb a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) friss adatai szerint.

A MEKH csütörtöki közleménye szerint a rezsitörvény elfogadásával 2013-ban csökkent az áram-, a földgáz-, a távhő- és a víziközmű-szolgáltatás lakossági ára, összességében 25 százalékkal. Mivel ezeket az árakat azóta is sikerült tartani, európai összehasonlításban a magyar fogyasztók ma is a legkedvezőbb árat fizetik az áramért és a gázért. Ennek eredményeként a lakossági és nem lakossági közműtartozások összege jelentősen csökkent, ahogy a tartozást felhalmozók száma is.

Földgázszámlája kiegyenlítésével több mint 650 ezer lakossági fogyasztó volt késedelemben 2013 végén, mára ez a szám csaknem megfeleződött. A földgázszolgáltatók saját könyvelésében szereplő

lakossági kintlévőség 26 milliárd forint volt 2013 végén, ma 7,8 milliárd.

Ezek a tendenciák a villamosenergia- és a távhőszektorban is megfigyelhetők – jelezte a MEKH.

Csaknem 1,4 millió lakossági fogyasztó esett késedelembe a villamosenergia-számla kifizetésével 2013 végére, tavaly év végére azonban ez a szám kevesebb mint a felére, 660 ezerre csökkent. A lakossági szolgáltatók által nyilvántartott tartozás összege is a felére esett, 27-ről 13 milliárd forintra. A nem lakossági fogyasztók tartozása még nagyobb arányban, közel 55 százalékkal csökkent, 18,5 milliárdról 8,3 milliárd forintra.

A távhőszektorban a lakossági hátralékosok száma 167 ezerről 150 ezerre mérséklődött, az általuk felhalmozott tartozás azonban közel a felére csökkent, 14,5 milliárdról 8,1 milliárdra. A nem lakossági hátralékosok száma 12,4 ezerről 8 ezerre csökkent, az össztartozásuk pedig 55 százalékkal lett alacsonyabb, 4,2 milliárd helyett 1,9 milliárd forint – közölte a MEKH.

(MTI)