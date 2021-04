A hétvégét várja most minden vendéglátós

A Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke szerint a jövő hét végére mindenhol biztonságosan újra lehet nyitni a teraszokat, és ha jó idő lesz, nagy forgalom várható a vendéglátóhelyeken.

Kovács László az M1 aktuális csatorna vasárnapi műsorában örvendetesnek nevezte, hogy 3,5 millió beoltott után újranyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai és a teraszdíjat is elengedi a kormány.

Kiemelte: a mintegy féléves leállás után most az árukészlet leltárazása, selejtezése, újratöltése, a személyzeti létszám feltöltése és egy alapos takarítás, fertőtlenítés a vendéglátósok feladata.

Kovács László rámutatott: a zárás alatt az átlagos forgalom nem volt magasabb 15-20 százaléknál. Csak az ételkiszállítás tartotta életben a szektort, de sokan, főleg vidéken nem tudtak ezzel élni, nem volt értelme nyitva tartaniuk. Azoknak azonban, akik a nehézségek ellenére is megtartották dolgozóik jó részét, most helyzeti előnyük van, fogalmazott.

Fontosnak nevezte, hogy a vendéglátósok rábeszéljék dolgozóikat a koronavírus elleni oltásra. Kovács László szerint több szempontból is felelőtlenség úgy kinyitni, hogy a dolgozók nincsenek beoltva. Hiszen ha valaki beviszi a fertőzést, azt a kollégái és a vendégek is elkaphatják, és akár karantén alá is kerülhet a személyzet, ami a működést veszélyeztetheti. Egy ilyen helyzet ráadásul a vendégekben is bizalmatlanságot kelthet, vélekedett.

Az ipartestületi elnök reményeit fejezte ki, hogy az egészségügyi dolgozók és a pedagógusok után a vendéglátásban és a turizmusban dolgozók is előnyt élvezhetnek majd az oltásnál.

(MTI)